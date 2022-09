«Je t’aime et je ne te quitterai jamais»

Trop, c’est trop, même pour celui qui a amené le tennis international à un niveau jamais connu avant l’avènement du Big 3 et de la concurrence avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et ce que tous les fans de la petite balle jaune redoutaient a été confirmé ce jeudi 15 septembre par le Maestro : l’arrêt de sa carrière après une dernière pige, la semaine prochaine à la Laver Cup (23 au 25 septembre) qui se déroulera à l’O2 Arena de Londres.

"Les trois années qui viennent de s’écouler ont été marquées par des blessures et des interventions chirurgicales, a expliqué l’homme aux 20 titres en Grand Chelem dans un communiqué. J’ai beaucoup travaillé pour revenir en pleine forme. Je connais toutefois les limites de mon corps et le message que m’envoie ce dernier est clair. J’ai 41 ans. J’ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m’a donné plus que ce que j’aurais pu rêver et je dois maintenant reconnaître qu’il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière."

Cette décision, elle n’aura pas été facile à prendre pour un compétiteur comme Roger Federer qui, dans un coin de sa tête, rêvait encore de sortir une toute grande performance pour quitter le circuit par la grande porte.

"C’est une décision à la fois douce et amère, car tout va me manquer dans un sport qui m’a tout donné. Mais je me considère comme l’une des personnes les plus chanceuses sur la terre. On m’a donné un talent spécial pour jouer au tennis et je l’ai fait à un niveau que je n’aurais jamais imaginé et pendant une période que je pensais impossible."

Le gendre parfait

Adolescent caractériel quand il a effectué ses premiers pas à l’ATP, le Bâlois a ensuite construit son image de gendre parfait : amoureux depuis plus de 20 ans de la même femme, Mirka Vavrinec, une ancienne joueuse de tennis d’origine slovaque qu’il a rencontrée aux Jeux de Sydney en 2000, père attentionné de quatre enfants (des jumelles et des jumeaux), engagé dans l’action caritative, notamment en Afrique du Sud, le pays d’origine de sa mère, le Suisse a aussi su plaire aux médias grâce aux interviews qu’il donnait aussi bien en anglais, français, allemand ou suisse allemand. Et sur les courts, son style, que même Rafael Nadal a qualifié de parfait ("Il a un service parfait, une volée parfaite, un coup droit plus que parfait, un revers parfait, il est très rapide, tout est parfait chez lui") a fait de lui un joueur élégant avec un tennis tourné vers l’offensive qui a fait naître un amour fou entre le Suisse et le gazon de Wimbledon où il s’est imposé à huit reprises pour six titres à Melbourne, cinq à l’US Open et un (2009) à Roland-Garros qui s’est refusé à lui pendant de longues années à cause d’un certain Rafael Nadal qui l’écarta trois années de suite en finale (2006, 2007, 2008). Ce parcours extraordinaire, le Roger Federer enfant ne pouvait l’imaginer comme il l’a expliqué dans sa lettre d’adieu.

"Quand mon amour du tennis a commencé, j’étais un petit enfant dans ma ville natale de Bâle. J’avais l’habitude de regarder les joueurs avec un sentiment d’émerveillement. Ils étaient comme des géants pour moi et j’ai commencé à rêver. Mes rêves m’ont conduit à travailler plus dur et j’ai commencé à croire en moi. Un certain succès m’a apporté confiance et j’étais en route vers le plus incroyable voyage. Alors, je tiens à vous remercier du fond du cœur, tous ceux qui, dans le monde entier, ont aidé un enfant à réaliser ses rêves."

Mais il était temps pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis de tourner la page. Depuis des mois, il n’était plus capable de retrouver un physique qui lui permettait d’évoluer comme à sa plus belle époque, avec une vitesse de déplacement extraordinaire, une justesse de placement chirurgicale et un toucher monstrueux. Et le voir quitter son jardin de Wimbledon en 2021 sur un 6-0 face à Hubert Hurkacz a fait mal aux passionnés de tennis. Quasiment jamais blessé jusqu’à ses 35 ans, FedEx a subi la première opération de sa vie, à un genou, en 2016, après s’être fait mal en donnant le bain à ses filles. Après un retour au sommet entre 2018 et 2019 avec trois nouveaux titres en Grand Chelem et huit sacres sur le circuit ATP, il a été difficile pour le Suisse de performer par après avec des nouveaux problèmes au genou qui le conduiront à mettre un terme à sa carrière ce 15 septembre avec un dernier mot pour son amour de toujours, le tennis : "Je t’aime et je ne te quitterai jamais."