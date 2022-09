Coupe Davis: Zizou Bergs battu par Struff, la Belgique menée contre l’Allemagne

Le deuxième set connaissait un tout autre scenario car aucun joueur ne parvenait à faire le break. Bergs héritait de deux balles de set à 4-5 puis de trois nouvelles balles de set à 5-6, mais Struff tenait bon. Au jeu décisif, Struff manquait deux balles de match, à 6/5 et 8/7, et Bergs gaspillait deux occasions de revenir à une manche partout, à 6/7 et 7/9. Finalement, Struff émergeait 11/9, offrant le premier point à l’Allemagne.

Battus 3-0 par l’Australie dans leur premier match, les Belges doivent s’imposer pour espérer accéder à la phase à élimination directe, réservée aux deux premiers de chacun des quatre groupes. Victorieuse 2-1 de la France dans son premier match, l’Allemagne sera qualifiée en cas de succès

Le deuxième duel opposera Oscar Otte (ATP 52) à David Goffin (ATP 62).