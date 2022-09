Coupe Davis: battue dans le double, la Belgique perd 2 à 1 face à l'Allemagne et est éliminée

Dans le double décisif, Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90 en double) ont été battus par Kevin Krawietz (ATP 29 en double) et Tim Pütz, 8e mondiale en double. La paire belge menait pourtant 5 points à 2 dans le jeu décisif du dernier set mais a fini par s'avouer vaincue 4-6, 6-2, 7-6 (7/5) en 2 heures et 15 minutes de match.