Adrian Mannarino (ATP 47) remettait les deux équipes à égalité en prenant la mesure 6-4, 6-3 d’Oscar Otte (ATP 52) en 1 heure et 21 minutes.

Le double s’avérait décisif. La paire allemande formée par Kevin Krawietz (ATP 29 en double) et Tim Pütz (ATP 8 en double) battait le duo français composé de Nicolas Mahut (ATP 27 en double) et Arthur Rinderknech (ATP 144 en double) 6-2, 3-6, 7-6 (7/1) après 2 heures et 13 minutes de jeu offrant ainsi la victoire au pays hôte de ce groupe. L’Allemagne rejoint l’Australie, victorieuse 3-0 de la Belgique, en tête du groupe avec une victoire. La France et la Belgique ferment la marche.

Les Belges rencontreront les Allemands vendredi et les Français samedi. Les deux premiers de chaque groupe accèderont à la phase à élimination directe, jouée à Malaga.