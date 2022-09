Gilles-Arnaud Bailly avec le groupe de Coupe Davis: « Je vais vivre une semaine exceptionnelle »

Une manière intelligente de faire découvrir de l’intérieur à ces deux espoirs du tennis belge un événement comme la Coupe Davis. De quoi aussi les motiver pour la suite de leur carrière.

Finaliste de l’US Open, après une même performance à Roland-Garros, Gilles-Arnaud Bailly ne cachait pas sa joie malgré un long voyage : "Quand on nous a annoncé cela, il y a quelques semaines, c’était vraiment une superbe nouvelle, expliquait celui qui fêtera ses 17 ans lundi prochain. On va pouvoir vivre avec les joueurs et le staff, ce qui est génial : voir comment ils préparent les matchs, comment ils s’entraînent, découvrir les routines de chacun ainsi que la vie dans un groupe avec, par exemple, les prises de parole de Johan Van Herck. On devrait aussi s’entraîner avec tout le monde. Cette semaine, je vais prendre une grande dose d’expérience. Cela va être exceptionnel. Vivre de l’intérieur un tel événement, cela n’a pas de prix. Cette semaine va être studieuse et je vais bien observer comment David Goffin mais aussi les autres joueurs de l’équipe préparent leurs matchs."

Avec quelques heures de recul, le joueur du TC Visé analysait son parcours à New York avec cette défaite en finale (7-6, 5-7, 6-2) contre l’Espagnol Landaluce.

"Je suis déçu et content car la semaine qui précédait le Grand Chelem, je ne me sentais pas bien. Il fallait que je me repose un peu. Les premières séances d’entraînement sur dur aux États-Unis n’étaient pas bonnes. Puis au fil des matchs, j’ai de mieux en mieux joué. Je trouve qu’en finale, j’ai disputé une très bonne rencontre mais j’ai laissé passer des petites opportunités qui me privent du titre. C’est dommage et c’est dur de participer la même saison à deux finales de Grand Chelem et de s’incliner à chaque fois. Comme je me suis présenté à New York avec le statut de deuxième tête de série, je ressentais une certaine pression. Mes adversaires n’avaient rien à perdre. Dans le passé, j’entamais souvent mes matchs dans la peau de l’outsider, ici c’était différent. Vous savez, mon jeu est fortement tributaire de mon mental et de l’énergie que je peux mettre dans mon tennis. J’ai joué plusieurs matchs compliqués en trois sets mais je me suis à chaque fois accroché. À Roland-Garros, personne ne me regardait et maintenant certains disent que c’est normal que je gagne. On ne me voit plus de la même manière. C’est une pression différente et au début, ce n’était pas facile à gérer."

Les expériences et les résultats décrochés à Paris et New York vont permettre au natif de Bilzen de se projeter plus vite vers le circuit pro.

"Après la Coupe Davis, je vais un peu penser à l’école où je rentre en rétho puis je vais m’entraîner pour participer à des 15000 $ chez les adultes. J’en ai déjà joué trois cet été et cela s’est bien passé. Comme je suis encore junior en 2023, je devrais encore disputer les Grands Chelems chez les jeunes. Mais il est certain que ma bonne saison 2022 me pousse à tenter ma chance plus vite que prévu chez les adultes. Il y a un an, je perdais au premier tour d’un Grade 3 chez les juniors et ici je gagne presque un Grand Chelem."