Rajeev Ram et Joe Salisbury conservent leur titre en double à l’US Open

Le Britannique Joe Salisbury et l’Américain Rajeev Ram, respectivement N.1 et N.2 mondiaux en double, ont conservé leur titre au tournoi du double messieurs de l’US Open de tennis. Le duo, tête de série N.1, a battu en finale, vendredi, le Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 4 en double) et le Britannique Neal Skupski (ATP 3 en double), têtes de série N.2, 7-6 (7/5), 7-5 en 1 heure et 55 minutes.