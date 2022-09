Joachim Gérard battu par Shingo Kunieda à l’US Open: «La machine s’est enrayée au mauvais moment»

"Je suis passé tout près", a-t-il confié après sa défaite. "Mais à l’arrivée, il m’a manqué un peu de constance. Sur ces deux balles de set, je fais deux fautes en revers. C’est donc toujours un peu la même chose, même si je trouve que c’était mieux qu’avant. J’ai fait preuve de beaucoup de ressort, car j’ai été mené 6-3, 4-1 et je suis revenu. Une de mes armes n’a également pas fonctionné aujourd’hui. J’ai passé moins de 50% de premières balles au service (46%, contre 64% pour le Japonais, ndlr). J’ai été breaké plus que suffisamment. Et c’est là-dessus que cela se joue. Kunieda était prenable et malheureusement, c’est un peu de ma faute. La machine s’est enrayée au mauvais moment. Il faudra continuer à travailler. Le travail mental commence à payer et je suis également à nouveau en pleine possession de mes moyens physiques. C’est encourageant pour la suite."

Joachim Gerard espère ainsi malgré tout qu’il pourra participer au Masters, fin octobre à Oss, aux Pays-Bas, qui réunira les huit meilleurs joueurs de la saison. « Malheureusement, je n’ai plus mon sort entre mes mains avec cette défaite », a-t-il poursuivi. « Il faudra attendre les résultats des autres. Je suis déjà qualifié pour le Masters de double, qui se déroule en même temps, mais j’aimerais bien pouvoir disputer celui en simple. On verra. Je croise les doigts. »