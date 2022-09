"Je suis très heureuse parce que j’ai travaillé très dur mais sans me fixer d’objectif trop élevé", a ajouté Swiatek qui était devenue friable depuis sa défaite au 3e tour à Wimbledon, après avoir été imbattable durant quatre mois (37 victoires d’affilée et six titres à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros).

Sabalenka et Swiatek se sont affrontées quatre fois et, après une défaite en 2021, la Polonaise a remporté leurs trois dernières rencontres cette année sur des scores sans appel.

"Ce sera dur, même si j’ai gagné nos derniers matchs, mais je serai prête", a prévenu la Polonaise.