Après avoir battu Rafael Nadal en huitièmes de finale, Tiafoe, 26e mondial et tête de série N.22, s’est imposé en trois sets 7-6 (7/3), 7-6 (7/0), 6-4 contre le Russe Andrey Rublev, 11e mondial et tête de série N.7, mercredi en quarts de finale. La rencontre a duré 2 heures et 39 minutes.

En demi-finale, le joueur de 24 ans affrontera le vainqueur du dernier quart de finale entre l’Espagnol Carlos Alcaraz, 4e mondial et tête de série N.3, et l’Italien Jannik Sinner, 13e mondial et tête de série N.11.

L’Américain signe ainsi la meilleure performance de sa carrière en Grand Chelem. C’est seulement la deuxième fois qu’il disputait un quart de finale dans un Majeur après celui à l’Open d’Australie en 2019.