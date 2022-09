Depuis la mi-juin, elle comptabilise 31 victoires pour seulement 4 défaites et reste sur 13 succès de rang (dont deux matchs de qualifications) depuis le Masters 1000 de Cincinnati qu’elle a remporté fin août. Sur cette même période, c’est-à-dire depuis son retour de blessure lors du dernier Roland-Garros, la joueuse la plus proche au nombre de victoires se nomme Simona Halep avec… 19 unités seulement. C’est dire la performance. "Elle a été la numéro un cet été", a résumé Pam Shriver, ancienne joueuse et finaliste de l’US Open 1978, sur la chaîne américaine ESPN. Difficile de lui donner tort. En plus des statistiques flatteuses précitées, la Française a enlevé trois titres : Bad Homburg en juin, l’Open de Pologne en juillet et donc le Masters de Cincinnati en août. Soit ses premiers trophées depuis juin 2019.

Sur son petit nuage, Caro Garcia vient de battre Coco Gauff (6-3, 6-4), ce qui était loin d’être une sinécure vu le niveau affiché par la jeune Américaine de 18 ans. Cette victoire lui ouvre les portes des demi-finales dans cet US Open, une première pour la joueuse qui fêtera ses 29 ans le 16 octobre et dont le meilleur résultat en levée du Grand Chelem était un quart de finale à Roland-Garros en 2017.

"Ta carrière est faite de hauts et de bas, mais il faut tout accepter. Il y a des passages qui ont été douloureux, mais on a réussi à bien rebondir", a-t-elle analysé au terme de la rencontre.

Le 26 mai 2011, après l’avoir vue jouer face à Maria Sharapova, Andy Murray avait tweeté que Caroline Garcia serait un jour numéro 1 mondiale. Un beau compliment assurément mais aussi une pression supplémentaire sur ses épaules. "J’avais 17 ans, j’étais 150e ou 200e mondiale et j’étais capable de produire ce niveau de jeu sur un match, mais pas de le répéter sur d’autres semaines. Moi la première, je me suis mis la pression en me disant que je voulais rejouer comme ça, mais quand tu cherches à le faire, c’est encore pire."

Résultat ? Garcia a parfois perdu confiance au fil de sa carrière, d’autant que les pépins physiques ne l’ont pas toujours épargnée.

Elle a changé de coach en décembre 2021

Dans la nuit de jeudi à vendredi, opposée à Ons Jabeur, Caroline Garcia deviendra la huitième Française à disputer le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l’ère Open (1968). "La route est très claire maintenant, je sais où je dois aller, en particulier quand je suis sous pression", explique la Lyonnaise qui a changé d’entraîneur en décembre dernier, remplaçant son père par Bertrand Perret.

"La plus grosse différence, c’est que maintenant, je suis plus dans le court pour recevoir le service adverse et retourner aussi tôt que possible. Beaucoup de filles frappent fort, prennent la balle tôt. J’essaye juste de tout faire un peu plus vite et un peu plus tôt", poursuit-elle.

La présence de l’entraîneur alsacien à ses côtés sera forcément un atout au moment d’affronter Ons Jabeur, le premier ayant accompagné la deuxième lors de son ascension vers le top 10 mondial.