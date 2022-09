Sabalenka, 6e mondiale et tête de série N.6, s’est imposée en deux sets 6-1, 7-6 (7/4) contre la Tchèque Karolina Pliskova, 22e mondiale et tête de série N.22. La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes.

La Bélarusse, 24 ans, affrontera en demi-finales la gagnante du quart de finale entre la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, et l’Américaine Jessica Pegula, 8e mondiale et tête de série N.8, prévu dans la nuit de mercredi à jeudi en Belgique.

Sabalenka n’a jamais atteint la finale d’un tournoi du Grand Chelem en simple. En 2021, elle avait été éliminée en demi-finales à Wimbledon et à l’US Open.