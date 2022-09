US Open: Kirsten Flipkens dans le dernier carré en double mixte

Kirsten Flipkens s’est imposée en quarts de finale du double mixte de l’US Open, la quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison, lundi à New York. Avec le Français Edouard Roger-Vasselin, Flipkens a battu les Australiens Samantha Stosur et Matthew Ebden sur le score de 6-7, 6-4, 11/9 après une heure et 41 minutes de jeu.