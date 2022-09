Kyrgios s'est transformé: "Je ne voulais plus décevoir mes proches"

"En sortant du court, j’étais surtout soulagé que ce soit terminé parce qu’il y a tellement de pression dès que j’entre sur le terrain, tellement d’attentes, tellement d’incertitudes sur ce que je peux produire. Je me suis assis dans le vestiaire, hyper fier de ma performance parce qu’il y a eu un moment où je ne m’en pensais plus capable. Je suis surtout soulagé et très fier."

Passé par des phases de dépression dans sa carrière, Nick Kyrgios, qui défiera le Russe Karen Khachanov en quarts de finale, veut maintenant briller, pas seulement pour lui, mais surtout pour ceux qui croient en lui : "J’ai l’impression de ne pas jouer que pour moi. Beaucoup de gens me soutiennent. Dans le même temps, beaucoup de gens doutent de moi et essaient de me rabaisser en permanence. Tout cela me motive énormément. Cela fait quatre mois que je suis sur la route, loin de chez moi. Pareil pour toute mon équipe. On ne voit pas autant nos familles que les autres joueurs de tennis. J’essaie de rendre cette aventure mémorable pour nous tous. J’espère qu’on va y arriver, rentrer à la maison et fêter cela. Je ne veux pas les laisser tomber. Je me souviens avoir été dans cette même salle après une défaite au troisième tour, c’était le pire des sentiments parce que j’ai énormément d’attentes. Je parviens enfin à être à la hauteur de celles-ci. J’ai travaillé extrêmement dur. Je suis vraiment très motivé. Si je gagne un Grand Chelem, je ne sais pas ce qu’il me restera de motivation parce que c’est très difficile à accomplir."

Souffrance mentale

Mais avant de penser au futur, le finaliste du dernier Wimbledon revient sur le chemin parcouru depuis plusieurs mois. "J’ai tellement souffert mentalement pendant six, sept ans de ma carrière. Un coup j’avais de très bons résultats, un coup des prestations catastrophiques. Une fois je donnais tout, la suivante je balançais. Je ne savais pas comment gérer tout cela. J’étais beaucoup trop dur avec moi-même. Ce n’était pas sain. C’était un processus d’apprentissage. J’ai énormément mûri. Que je joue bien ou mal, je l’accepte. Je ne change pas, alors qu’avant, c’était les montagnes russes. J’étais épuisé. Aujourd’hui, je connais la voie pour atteindre une finale de Grand Chelem. Pas encore pour la gagner, mais pour l’atteindre. Ce processus, tu ne peux pas le contourner."

Et l’Australien est fier de la manière dont il a changé sa façon d’aborder son métier.

"J’ai su rebondir après tout ce que j’ai traversé. Je me suis retrouvé dans des situations très difficiles mentalement, des endroits effrayants. Quand je souffrais mentalement, j’étais très égoïste. “Je me sens mal, je ne veux pas jouer.” Puis je regardais mes proches et je voyais à quel point je les décevais. Je ne voulais plus faire ça. J’ai regardé ma carrière. J’avais le sentiment d’avoir encore beaucoup à donner à ce sport. Je me suis entraîné dur, j’ai fait profil bas. J’ai bossé physiquement. Puis j’ai gagné des matches. Les victoires aident. Quand la motivation est là, c’est plus facile de s’entraîner. C’est plus facile de se lever le matin quand les choses se passent bien. J’en avais vraiment marre de décevoir mes proches. Aujourd’hui, j’ai l’impression de les rendre fiers. Moins de choses négatives sont dites sur moi. J’ai transformé le récit. J’étais tellement déprimé en permanence, je m’apitoyais sur mon sort. Je voulais changer cela."

Toute la planète tennis se félicite de la transformation de Nick.