Kirsten Flipkens en quarts du double mixte, une première pour la Belge en Grand Chelem

La paire belgo-française défiera, pour une place dans le dernier carré, le vainqueur du duel entre les Américains Jessica Pegula et Austin Krajicek, têtes de série N.5, et les Australiens Samantha Stosur et Matthew Ebden. C'est la première fois que Flipkens atteint les quarts de finale d'une levée du Grand Chelem en double mixte.