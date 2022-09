Un an et demi après avoir joué son premier Majeur (Australie 1998) et deux semaines avant ses 18 ans, Serena Williams s’offre un sacré cadeau. La saison ne lui a pas souri jusque-là: même si elle a atteint pour la première fois le top 10, elle reste sur des défaites au troisième tour à l’Open d’Australie puis à Roland-Garros et un forfait sur blessure à Wimbledon. Mais à New York, elle exécute une partition de très haute dextérité avec pour finir des victoires contre Monica Seles (4e mondiale), la tenante du titre Lindsay Davenport (2e) et Hingis. Cerise sur le gâteau, elle remporte également le titre en double avec sa soeur aînée Venus.

2. Indian-Wells 2001. Le scandale

Malgré un titre obtenu en finale face à Kim Kijsters, cette édition du cinquième Majeur officieux a viré au scandale et au boycott des soeurs Williams durant 14 ans. La raison? Une attitude du public envers elle, sa soeur Venus et son père Richard que Serena a jugée raciste. Quelques minutes avant la demi-finale tant attendue entre les deux soeurs, l’aînée avait en effet déclaré forfait, ce qui avait déclenché la colère du public qui accusait Richard Williams d’avoir manigancé cet abandon. Lors de la finale, Serena sur le court et son père en tribune avaient été conspués par une partie des spectateurs. Si bien que le clan Williams n’est revenu à Indian-Wells qu’en 2015.

3. US Open 2001, première finale majeure contre sa soeur Venus qui s’impose 6-2, 6-4.

Serena et Venus se sont affrontées au total neuf fois en finales de Majeurs et Serena s’est imposée à sept reprises. Pour cette première très attendue, d’autant que jamais auparavant deux soeurs s’étaient affrontées en finale d’un tournoi du Grand Chelem, l’aînée (qui avait remporté trois des cinq derniers Majeurs) a gagné assez nettement.

4. Australie 2003, finale remportée contre Venus (7-6, 3-6, 6-4). Le Serena Slam.

Après Roland-Garros, Wimbledon -au lendemain duquel elle deviendra N.1 mondiale pour la première fois- et l’US Open en 2002, Serena bat Venus pour la quatrième fois d’affilée en finale de Majeur. Et réalise l’exploit de détenir en même temps les quatre titres du Grand Chelem, à cheval sur deux saisons. Elle a réédité la performance en 2014-2015 en terminant sur son 6e titre à Wimbledon. En remportant Roland-Garros juste avant, Williams était devenue la troisième joueuse de l’histoire à remporter au moins trois fois chacun des quatre Majeurs, après Margaret Court et Steffi Graf.

5. Wimbledon 2004, défaite en finale face à Maria Sharapova (6-1, 6-4). L’insupportable affront.

La jeune Russe, alors âgée de 17 ans, prive Serena d’un troisième sacre d’affilée à Wimbledon. Sharapova a expliqué dans son autobiographie avoir entendu Williams pleurer dans le vestiaire et assure que l’Américaine a ensuite juré qu’elle "ne perdrait plus jamais contre cette petite sal...". Williams a tenu promesse à chacune de leurs 18 confrontations suivantes.

6. US Open 2008, finale remportée contre Jelena Jankovic (6-4, 7-5). Le come-back.

Son titre à l’Open d’Australie 2007 semblait devoir valider le retour de Serena au plus haut niveau après plusieurs années marquées par des blessures qui l’ont vue tomber en dehors du Top 100 mondial (140e en juillet 2006). Mais c’est le suivant, décroché en 2008 à Flushing Meadows, qui a réellement consacré la reprise de pouvoir de la reine Serena. Dans la foulée, elle s’est imposée en 2009 à Melbourne et Wimbledon, terminant l’année N.1 mondiale pour la deuxième fois de sa carrière.

7. Wimbledon 2012, finale remportée face à Agnieszka Radwanska (6-1, 5-7, 6-2). La renaissance.

En 2011, de nouveaux ennuis de santé ont handicapé Serena, en particulier une embolie pulmonaire qui a mis sa vie en danger. Son retour en 2012 a été marqué par sa toute première défaite au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem, à Roland-Garros. Elle a alors intégré à son équipe le coach français Patrick Mouratoglou et un mois plus tard elle décrochait son 5e titre à Wimbledon, avant d’enchaîner sur les médailles d’or en simple et double (associée à sa soeur Venus) aux Jeux olympiques de Londres, sur le même gazon du All England Lawn Tennis Club. Par la suite, accompagnée de Mouratoglou, elle a ajouté à son incroyable palmarès trois titres à l’US Open, deux à Wimbledon, deux à Roland-Garros et deux à l’Open d’Australie.

8. JO 2012, finale remportée face à Maria Sharapova 6-0, 6-1. L’or olympique en simple.

En arrivant à Londres, Serena avait remporté tous les titres possibles sur le circuit et seule lui manquait la médaille d’or olympique en simple (elle était double championne olympique 2000 et 2008 en double avec sa soeur Venus). Et cette médaille en simple, elle la voulait tellement qu’elle a humilié sa grande rivale russe sur le central de Wimbledon.

9. US Open 2015, battue par Roberta Vinci en demi-finales (2-6, 6-4, 6-4). Le Grand Chelem s’envole.

Arrivée en demi-finales à New York, Serena n’était plus qu’à deux matchs de réussir le Grand Chelem, après ses victoires à l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, un triplé qu’aucune joueuse n’avait réussi depuis Steffi Graf 27 ans plus tôt. Mais l’Italienne, 43e mondiale et qui n’avait encore jamais atteint les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem jusque-là, a mis un terme prématuré à l’épopée d’une Serena exténuée physiquement et mentalement.

10. Open d’Australie 2017, finale remportée contre Venus (6-4, 6-4). Le dernier Majeur.

Serena remporte à Melbourne son 7e et dernier Open d’Australie en battant une dernière fois en finale majeure sa soeur aînée. Enceinte de huit semaines, elle décroche ainsi son 23e titre du Grand Chelem et se rapproche à une longueur du record de Margaret Court. Malgré encore quatre finales, elle ne parviendra jamais à égaler l’Australienne.

11. US Open 2018, finale perdue contre Naomi Osaka (6-2, 6-4). Le craquage.

Serena Williams a perdu plusieurs fois ses nerfs à Flushing Meadows où elle doit supporter une pression particulièrement importante devant son public qui l’idolâtre. La plus marquante de ces crises restera celle piquée face à Osaka alors qu’elle n’est plus qu’à une victoire d’égaler le record de titres du Grand Chelem (24). Avertie pour "coaching" (des faits reconnus par son entraîneur Patrick Mouratoglou), elle reçoit un point de pénalité pour bris de raquette et s’en prend à l’arbitre qu’elle traite de "menteur" et de "voleur". Et laisse filer le titre.

12. Auckland 2020, finale remportée face à Jessica Pegula (6-3, 6-4). Premier titre après son accouchement

Après avoir perdu plusieurs finales depuis son retour de maternité, notamment en Grand Chelem, Serena devient enfin une maman titrée. Elle devient également la première joueuse à remporter un tournoi professionnel dans quatre décennies depuis son premier trophée à Miami en 1999.