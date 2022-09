US Open : « Serena va nous faire rêver et aimer le tennis jusqu’au bout »

C’est justement la question que tout le monde se pose désormais. La quadragénaire peut-elle devenir la bonne surprise de cette compétition voire carrément remporter son septième Majeur américain, ce qui constituerait son 24e tournoi du Grand Chelem ? Ce sera évidemment très compliqué, tant Serena n’est plus l’athlète d’antan. "Je ne peux pas me projeter aussi loin", a-t-elle répondu lorsque la question lui a été posée. Les circonstances qui entourent l’US Open lui sont en tout cas favorables.

Premièrement, le public est à ses pieds. Le Stade Arthur Ashe, survolté, a d’ailleurs battu un record d’assistance dans la nuit de mercredi à jeudi, avec 29 959 spectateurs ! Présent dans les tribunes comme d’autres célébrités telles que le réalisateur Spike Lee, le golfeur Tiger Woods a déclaré que "ce fut un privilège de voir jouer l’excellence".

Ensuite, si dans sa tête, il est clair qu’elle fera ses adieux au terme de la compétition, sa motivation est de facto décuplée.

Enfin, autre élément non négligeable : plus Serena va gagner plus elle va faire peur à ses concurrentes et prochaines adversaires. Et ce, alors que naturellement, grâce à son charisme, affronter l’Américaine est déjà une forme de pression en soi.

"Serena est ce qui pouvait arriver de mieux dans le tennis féminin actuel. C’est la dernière vraie championne qui reste debout aujourd’hui. Elle est en train de dire aux filles : ‘Réveillez-vous, une grande championne c’est ça et vous n’y êtes pas, loin de là’. C’est le message que je retiens. Serena va nous faire rêver et aimer le tennis jusqu’au bout", analyse notre consultant Carlos Rodriguez.

Au troisième tour, Serena Williams retrouvera l’Australienne Ajla Tomljanovica (WTA 46), quart de finaliste du dernier Wimbledon. Cette dernière a de son côté éliminé Evgeniya Rodina, une Russe non classée qui n’avait plus joué en compétition officielle depuis juin 2019. "Ajla est une fille qui est capable de tout, du pire comme du meilleur. Elle propose un tennis flamboyant mais peut, à certains moments, passer à côté de son sujet. En ce qui concerne Serena, je pense que, contrairement à Wimbledon, elle est capable d’atteindre la deuxième semaine. Le contexte est différent. Avec l’adrénaline et l’émotion qui sont présentes, elle va se surpasser, il n’y a pas photo. Elle va jouer un tennis qu’on n’a peut-être pas vu chez elle depuis un long moment. L’interrogation, c’est le physique. Va-t-elle tenir sur la durée ? On voit bien qu’elle n’est plus dans le coup et qu’elle n’avance plus comme avant. Cela conforte d’ailleurs mon constat : le tennis féminin se trouve dans une situation dramatique. Qu’une numéro 2 mondiale comme Kontaveit ne soit pas capable de faire face à une telle situation, c’est alarmant", souligne l’ancien coach de Justine Henin.

Grâce à ce troisième tour, Serena Williams est assurée de quitter New York avec au minimum 130 points de plus au compteur. Si on arrêtait le tournoi aujourd’hui, elle passerait de la 605e position mondiale à la… 313e, soit un gain de 292 places ! De quoi lui donner des idées de poursuivre l’aventure ?