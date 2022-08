US Open: Andy Murray réussit des débuts encourageants et se hisse au 2e tour

Andy Murray, ancien N.1 mondial redescendu à la 52e place et vainqueur du tournoi en 2012, s'est qualifié pour le 2e tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, en battant l'Argentin Francisco Cerundolo, 27e mondial et tête de série N.24, 7-5, 6-3, 6-3, lundi à New York.