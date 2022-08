«Je respecte son choix mais c’est dommage»

"Pour le moment je ne trouve pas ce que je cherche sur cette surface, expliquait ce jeudi après-midi depuis New York notre compatriote. L es conditions sont différentes par rapport à la terre battue et le gazon où je m’étais bien senti. Il y a un manque de timing et de sérénité dans mon jeu. Il y a des hauts et des bas lors de mes matchs. On retrouve un manque de constance. On continue de travailler et j’espère que cela va venir pour pouvoir mieux me sentir dans ces conditions américaines où les balles vont vite. Ce qui fait que je contrôle moins mes coups et cela me crispe. Donc je suis moins entreprenant que d’habitude. Même à l’entraînement je ne sens pas toujours bien mon jeu. Tout le monde sait que j’ai besoin de bonnes sensations pour me libérer sur les courts. Et si c’est le cas, mon style peut bien coller avec la surface pour faire mal à mes adversaires."

Comme à Marrakech où il a décroché un titre en début de saison ou à Wimbledon où David est passé à deux doigts d’une demi-finale.

"Je retiens de cette année que ce n’est jamais loin. À Wimbledon, je suis à deux ou trois points de réaliser mon plus beau résultat en Grand Chelem. C’est pour cela que je reste positif car en travaillant bien les bons résultats ne seront pas loin. Ici à New York je vais jouer avec de l’envie, de la motivation et du physique même si je reste sur quelques défaites. Il suffit parfois d’un succès pour que la machine soit lancée."

Avec un premier match, lundi ou mardi, déjà costaud face à l’Italien Lorenzo Musetti, 20 ans et 26 e tête de série à Flushing Meadows. Un joueur qui avait battu David Goffin en trois sets à Roland-Garros en 2021.

"Je vois notre affrontement comme un autre match. Contre lui à Roland-Garros, ce n’était vraiment pas top. Ici la surface est différente tout comme le contexte. C’est un bon jeune qui progresse au fil des mois."

Bien dans sa peau, le natif de Rocourt ne vivra pas dans les semaines qui viennent avec de la pression puisqu’il n’a plus que dix points à défendre cette saison.

"Cette saison, mon objectif était de bien me sentir physiquement et de retrouver de la confiance en remportant des matchs. Et je voulais briller lors de la saison sur la terre battue avec ensuite l’enchaînement sur le gazon. J’avais prévu un pic de forme entre avril et juillet. Et cela a bien fonctionné malgré une belle accumulation de matchs. Pour la suite de la saison, je ne me pose pas 36000 questions. J’essaie d’être bien dans mon tennis et si c’est le cas les résultats suivront."

Et comme tous les joueurs présents à New York, David Goffin a évoqué l’absence de Novak Djokovic et la probable dernière sortie de Serena Williams : "La joueuse américaine, je ne la connais pas du tout mais elle représente un palmarès énorme du tennis. Je me souviens surtout de sa rivalité avec Justine et Kim. Il y a trois ou quatre ans, nous étions en vacances dans le même hôtel, je ne savais pas si elle allait me reconnaître. Finalement oui et nous avons discuté trois minutes. Djokovic, c’est son choix et il l’assume jusqu’au bout, ce que je respecte. Après c’est dommage que le meilleur joueur du monde soit absent de l’un des plus grands tournois du circuit."

Enfin, depuis quelques semaines, David Goffin peut communiquer sans risquer un avertissement avec Germain Gigounon lors des matchs : "Cela peut être utile et je m’en sers. Je n’hésite pas à dire un petit mot à Germain. C’est très court mais cela rassure parfois. Ce qui est bien, c’est qu’il ne faut plus faire attention à ce que l’arbitre ne nous entende pas."