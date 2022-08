Des balles différentes pour les femmes, ça ne passe pas

Paula Badosa, 4emondiale, s’est fendue d’une publication pour le moins explicite sur son compte Instagram, taclant l’absurdité de faire jouer les dames avec des balles différentes de celles des hommes. Sur le cliché qu’elle a posté, on peut voir deux boîtes côte à côte. La première, réservée aux femmes, contient des balles "idéales pour terre et surface couverte" alors que sur la deuxième, réservée aux hommes, on peut voir qu’il s’agit de balles "idéales pour surface dure et rapide". Sachant que l’US Open remplit on ne peut mieux ces deux dernières cases, encore plus depuis 2019 quand les terrains ont été rendus plus rapides, il y a matière à réflexion…