L'affiche de l'US Open dévoilée sans... Novak Djokovic, officiellement toujours inscrit

Dernière preuve en date? L'affiche du Majeur américain dévoilée lundi soir par les organisateurs ne laisse aucune place au Serbe. On y voit par contre Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Nick Kyrgios côté masculin, Iga Swiatek, Emma Raducanu, Naomi Osaka et Serena Williams côté féminin.