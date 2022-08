US Open: Zizou Bergs, Ysaline Bonaventure et Yanina Wickmayer connaissent leur adversaire

Zizou Bergs, Ysaline Bonaventure et Yanina Wickmayer sont fixés sur leur sort au premier tour des qualifications de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, qui débutent mardi, à l’issue du tirage au sort lundi à New York.