WTA Cincinnati: la Française Caroline Garcia première qualifiée à remporter un WTA 1000

La Française s’offre à 28 ans un troisième sacre dans un tournoi de cette catégorie après Wuhan et Pékin en 2017, les plus importants après ceux du Grand Chelem. Elle compte désormais 10 titres WTA et un 3e cette année après Bad Homburg et Varsovie. Depuis le mois de juin, elle compte 26 victoires. Personne n’a fait mieux cet été.