Simon Goffin et Steve Darcis vont reprendre le club d’Ans: «La base de la pyramide, c’est le plaisir»

"On a longuement discuté avec Philippe Saive (NDLR : l’ancien pongiste devenu échevin des Sports en juillet 2017), de plein de choses, jusqu’à en arriver au club local", détaille Steve Darcis, ex-joueur professionnel. "Il désirait que les choses changent. Il nous a demandés si ça nous intéresserait de rentrer un projet donc on s’est vu avec Simon (NDLR : Goffin) et deux autres associés, Xavier Moureaux et Thibaut Michel, pour essayer de monter quelque chose de bien. Aujourd’hui, ça commence à prendre forme petit à petit."

Pour une durée initiale de trois ans, renouvelable si toutes les parties s’y retrouvent, le quatuor aura en charge la gestion quotidienne du club et de son école mais aussi de la buvette, véritable lieu de retrouvailles et de détente pour les joueurs de tennis ainsi que pour ceux des autres entités sportives présentes sur le domaine (football, rugby, tennis de table). "L’idée est vraiment d’en faire un endroit sympa et convivial où les familles peuvent venir jouer puis manger un bout au club-house dans une bonne ambiance. On a rencontré des candidats pour tenir l’espace restauration et une signature est toute proche. Le prestataire devra également se charger de la partie festivités parce que c’est ça aussi la vie d’un club", poursuit Simon Goffin.

Pas question donc d’en faire un cercle réservé aux élites. "La priorité, on le dit depuis le début, c’est de redonner une âme au site, de remettre la place des membres au centre du club donc c’est le tennis loisir très clairement. Après, à côté de ça, si Simon est là, c’est aussi pour développer autre chose. Je pense qu’il a toutes les capacités pour le faire donc il y aura certainement une phase avec des joueurs plus confirmés", détaille Steve Darcis, qui fait par ailleurs partie du Team Pro de l’AFT (Association francophone de tennis) où il coache de jeunes espoirs belges.

"La base de la pyramide, c’est avant tout le plaisir et c’est d’ailleurs important aux yeux de la Ville, explique Simon Goffin. Les objectifs sont multiples. Mais au niveau court terme, le but, c’est de faire de cet endroit un lieu familial où tous les niveaux se mélangent, où les gens se sentent bien et où même sans être membre vous pouvez réserver un terrain. Ce ne sera pas comme j’ai pu le connaître pendant deux ans et demi à l’académie de Kim, à Bree, un club où l’on ne trouve que du haut niveau. Même si par la suite, à moyen ou à plus long terme, en journée, on pourrait organiser des choses peut-être plus orientées vers les pros. Mais la première année, ce ne sera pas du tout l’objectif de Steve ou le mien."

Xavier Moureaux, qui gère déjà deux académies avec Steve Darcis à Bastogne et Aywaille, s’occupera de l’école de tennis d’Ans. "On a déjà recruté de nouveaux coaches dont Patrick Zbukariw et mon papa (NDLR : Michel Goffin). Ils sont motivés et ont envie comme nous de lancer une nouvelle dynamique ici, souligne le frère de David. En fonction de la demande, car on part de zéro donc, c’est un peu une inconnue, on devra peut-être encore étoffer les effectifs. L’avantage, c’est que Xavier Moureaux et Thibaut Michel sont formateurs à l’AFT donc nous n’aurons pas de difficultés à former des professeurs."

Thibaut Michel, lui, travaillera à temps plein au sein du club où il aura toute la partie administrative et plus globalement les tâches quotidiennes du site à sa charge.

À noter que le cycle automne-hiver 2022-2023 de l’école d’Ans débutera le 1er octobre (23 semaines de cours) et qu’il est déjà possible de s’y inscrire.

Pour toute demande d’information : ecoletennisans@gmail.com