"Il aurait été génial d’avoir Nick dans l’équipe mais, malheureusement, il n’était pas disponible pour ce match", a regretté le capitaine australien pour la Coupe Davis Lleyton Hewitt dans un communiqué.

Le tennisman de 27 ans n’a pas participé à la Coupe Davis depuis 2019, mais ses solides performances depuis sa finale à Wimbledon en juillet lui assuraient une place dans la sélection.

Depuis son brillant parcours londonien, Kyrgios a remporté l’Open de Washington début août et atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal.

L’équipe sera menée par Alex de Minaur (ATP 20) et Thanasi Kokkinakis (ATP 75) et comprendra les joueurs de double Matt Ebden et Max Purcell.