ATP Montréal: Hurkacz se qualifie pour la finale à Montréal

"Hubi", qui a éliminé en quarts l’Australien Nick Kyrgios, l’homme en forme de l’été, a encore eu un départ en dedans face à Ruud, finaliste du dernier Roland-Garros et qui l’avait au passage battu, lors de leur première confrontation, en 8e de finale.

Il a pourtant été efficace d’entrée sur sa première balle, comme en attestent 11 aces, mais cela n’a pas empêché Ruud de saisir les occasions de le débreaker, après avoir été mené d’entrée 3-0.

Le Norvégien de 23 ans, alors extrêmement solide dans les échanges, a plusieurs fois poussé à la faute le Polonais, sanctionné d’un deuxième break concédé, préalable à la perte du set.

Mis sous pression et breaké d’entrée de seconde manche, Hurkacz s’est rebiffé pour prendre à son tour le service de son rival. Puis il a élevé son niveau de jeu, en prenant plus souvent le filet, ce qui lui a réussi pour encore s’emparer du service adverse et se détacher 4-2. Intenable, c’est sur une superbe amortie qu’il a égalisé.

Parti au vestiaire se changer, Hurkacz n’en a pas moins conservé son excellent rythme, s’emparant du service de son rival dès l’entame du dernier set, avec l’aide de la bande du filet. Un coup de pouce qui illustrait aussi la réussite du Polonais plus entreprenant et pressant, aussitôt récompensé d’un double-break.

Hurkacz, en quête d’un 7e titre sur le circuit ATP, qui serait son deuxième en 2022 deux mois après celui glané sur le gazon allemand de Halle, s’est finalement imposé en 2h03.

Pablo Carreno Busta disputera sa première finale d’un Masters 1000 face à Hurkacz

Pablo Carreno Busta, 23e mondial, affrontera le Polonais Hubert Hurkacz (10e) en finale du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Montréal, après sa victoire en demi-fianle 7-5, 6-7 (7/9) et 6-2 aux dépens du Britannique Daniel Evans (39e), samedi au Canada. Il a joué 2h58 pour se hisser en finale.

L’Espagnol de 31 ans, qui compte six titres à son palmarès, atteint pour la première fois la finale d’un tournoi de cette catégorie, la plus élevée après les Grands Chelems. Il jouera dimanche sa 12e finale et la 2e en 2022 après celle de l’ATP 500 de Barcelone perdue contre son compatriote Carlos Alcaraz.