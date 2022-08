ATP Montréal - David Goffin loupe encore son entrée

Alors, y a-t-il lieu de s’alarmer ? La réponse est non. Quand on voit son début de saison, David Goffin est encore loin de vivre pareille situation… On peut cependant se montrer déçu quand on se rappelle ses récentes performances sur terre battue puis sur gazon où il a notamment signé un quart de finale à Wimbledon. Un exploit, qu’il avait déjà réalisé à trois reprises en levée du Grand Chelem, mais, surtout, une première depuis le Majeur britannique 2019.

Espérons justement que David Goffin s’inspire de sa fin d’année 2019 pour clôturer 2022 en beauté. À l’époque, le natif de Rocourt avait été sorti dès son entrée en lice à… Washington et à Montréal avant de disputer la finale au Masters 1000 de Cincinnati et d’atteindre les huitièmes de l’US Open. Seul bémol ? À moins d’une énorme surprise s’il venait à recevoir la dernière invitation pour Cincinnati, il devra passer par les qualifications la semaine prochaine dans l’Ohio. Il lui restera ensuite le tournoi de Winston-Salem (21 au 27 août) pour se préparer en vue du Majeur américain. "David a eu du mal à Washington où il a fait étouffant. On sait aussi que le passage du gazon au dur n’est pas évident, avec un changement de balle, plus lourde. L’important pour lui est d’arriver en forme à Cincinnati puis à l’US Open qui est son grand objectif", nous avait expliqué Simon Goffin, quelques heures avant l’élimination de son frère à Montréal.

Le deuxième palier ayant été loupé, il ne faudra plus se rater…