Son parcours

Née le 26 septembre 1981 à Saginaw dans le Michigan, l’Américaine débute le tennis très jeune sous l’impulsion de son père, Richard Williams. Avant même la naissance de Venus et Serena, il les voit devenir professionnelles et établit un plan pour y parvenir. C’est à Compton (Los Angeles), sur le terrain délabré d’un quartier pauvre, que les sœurs vont taper leurs premières balles. Et très vite, elles montrent des progrès significatifs.

Passée pro à 14 ans, lors du tournoi de Québec en 1995, Serena s’incline en qualifications. Et doit patienter jusqu’en 1997 avant d’intégrer son premier tableau principal. Cette année-là, sa sœur Venus avait déclaré que Serena serait sa plus grande rivale… L’année 1999 lancera véritablement sa carrière avec ses premiers titres, dont l’US Open à 17 ans, et son intégration au top 10 mondial. Frappée par des pépins physiques, une embolie pulmonaire a failli lui coûter la vie en 2011. Mais la passion du tennis sera toujours plus forte. Même la naissance de sa fille Olympia en septembre 2017 ne l’a pas arrêtée.

Son palmarès

Serena Williams, c’est une telle pluie de trophées et d’exploits qu’il faudrait un bouquin pour tous les narrer. Retenons qu’elle a remporté 73 tournois WTA dont 23 titres de Grand Chelem en simple (7 Wimbledon, 7 Australian Open, 6 US Open et 3 Roland-Garros), ce qui constitue le record dans l’ère Open (à partir de 1968). Mais aussi 14 titres de Grand Chelem en double, tous avec sa sœur Venus, quatre médailles olympiques dont une en simple ou encore une Billie Jean King Cup (anciennement Fed Cup).

Son jeu

Par ses coups puissants, elle a révolutionné le tennis moderne et montré la voie à de nombreuses autres joueuses. D’une certaine manière, elle était en avance sur son temps, dans un milieu où peu d’athlètes de couleur noire avaient trouvé leur place. "Serena est une guerrière. Déjà à l’échauffement, il y a un jeu psychologique qui s’installe. Elle frappe fort, tellement fort que même si vous jouez avec le vent, vous avez l’impression de jouer contre lui", note Dominique Monami, qui a joué à deux reprises face à l’Américaine pour une victoire (en qualifications à Zurich en 1997) et une défaite (à Paris en 1998).

Sa personnalité

"Sur le terrain, Serena Williams est une drama queen (NDLR : dans l’exagération). De temps à autre, elle joue un rôle et n’a pas toujours été très correcte. Certains n’apprécient pas sa personnalité. Mais par son palmarès, elle reste l’une des plus grandes. Elle a beaucoup apporté au tennis féminin", poursuit notre consultante.

Ses looks improbables et ses déclarations, parfois provocantes, voire à la limite de l’arrogance, en font également une joueuse à part.

Son engagement

À bientôt 41 ans, Serena Williams est une femme engagée. Le racisme, les violences conjugales, le féminisme ou la lutte contre les armes à feu (sa demi-sœur Yetunde a été tuée dans une fusillade en 2003) figurent parmi les causes qu’elle défend.