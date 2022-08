«Je sais que j’inspire des millions de gens»

"Quand on arrive dans une finale de Grand Chelem, je pense que les semaines qui suivent, vous possédez une fenêtre de tir où vos adversaires ont en quelque sorte peur de vous. Cette situation, j’ai eu l’impression d’en profiter au maximum cette semaine. Je suis vraiment content de ma performance. C’est un sentiment incroyable, une grande émotion pour moi de gagner à nouveau un titre ici. Quand je repense où j’en étais encore l’an passé, dans des états très sombres, une grande transformation s’est produite. C’est un sentiment très fort qui me traverse. Je suis très, très heureux de ce qui se passe. Il y a tellement de gens qui m’ont aidé à y arriver, mais moi-même, j’ai montré une grande force pour traverser toute cette période compliquée et être capable de continuer à performer et à gagner des tournois comme celui-ci."

Demi-finaliste ou finaliste dans cinq des sept derniers tournois où il s’est aligné, le nouveau 37e mondial connaît ses qualités mais aussi l’attrait que son tennis provoque chez les fans de tennis, surtout dans les générations les plus jeunes. Et comme il n’est pas du genre modeste, il n’hésite pas à dire ce qu’il pense.

"Lors de cette année 2022, j’ai l’impression d’être de loin l’un des meilleurs joueurs du monde", déclara Nick Kyrgios, qui n’a perdu aucun de ses 64 jeux de service à Washington."J’ai l’impression de m’être vraiment réinventé cette année. Je me fiche de ce que les gens disent de mon tennis ou de ma personne en avançant des arguments comme quoi je suis irrespectueux envers notre sport. Je sais qu’au plus profond de moi, j’essaie d’avancer à ma façon. Et je sais aussi que j’inspire des millions de personnes. Je joue juste pour elles."

Et on retiendra aussi que l’Australien est devenu le premier joueur à réaliser le doublé à Washington puisqu’en plus du simple, le récent finaliste de Wimbledon a respecté son engagement en disputant la finale du double avec son pote Jack Sock après son sacre en simple.

"Ce fut une très, très bonne semaine", lança Kyrgios avant de prendre la direction de Montréal et son Masters 1000 où il défiera l’Argentin Sebastian Baez au premier tour avant peut-être un choc face au numéro 1 mondial, Daniil Medvedev.