Si elle avait bien entamé la compétition, en éliminant la Chinoise Zheng (WTA 51), elle est tombée sur un os nommé Coco Gauff en huitièmes de finale. L’Américaine de 19 ans a sorti la Japonaise en deux sets (6-4, 6-4) sur sa huitième balle de match.

Mais au-delà de cette défaite, la 41e mondiale a retrouvé le plaisir de jouer, elle qui avait révélé souffrir de problèmes d’angoisse et de dépression en se retirant de Roland-Garros l’an dernier. Un premier événement qui sera suivi d’autres, notamment lorsqu’une spectatrice l’a traitée de "nulle" lors du 2e tour du Masters 1000 d’Indian Wells en mars dernier. Elle avait alors fondu en larmes en pleine rencontre.

C’est du passé, désormais. La joueuse a elle-même confié ses états d’âme sur Twitter : "Je suis vraiment en paix avec moi-même. Je ne pensais pas que je me sentirais un jour comme ça."

En conférence de presse, elle a été plus loin dans ses propos, évoquant la manière dont elle a résisté sur les sept premières balles de match de Coco Gauff. "Quand je jouais, j’ai réalisé que je laissais les gens me traiter de faible mentalement depuis si longtemps que j’avais oublié qui j’étais. J’ai perdu aujourd’hui, mais je me sens vraiment confiante en qui je suis. Je sens que la pression ne me bat pas, je suis la pression."

Lundi, Naomi Osaka passera de la 41e à la 38e place mondiale. Absente du Masters du Canada 2021, elle n’a pas de points à défendre. En cas de bons résultats à Montréal, puis au Masters de Cincinnati dans 15 jours, elle pourrait rapidement remonter au ranking et ainsi être tête de série à New York, où elle a vécu enfant. Ce qui serait une belle revanche pour la double lauréate de l’US Open 2018 et 2020.