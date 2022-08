Tennis : Depuis son changement de coach, Denis Shapovalov enchaîne les défaites

À Washington, face au modeste Américain Wolf (ATP 99), Shapovalov a pu compter sur son service avec 20 aces (…et 12 doubles fautes). Mais surtout, le 22e mondial au style très agressif a commis 24 fautes directes ! Souvent buté dans sa stratégie initiale, il varie peu son plan de jeu. Ce qui, pour un joueur en manque de confiance, n’est pas chose aisée.

Mais alors, que se passe-t-il ? Coïncidence ou non, cette mauvaise passe a débuté dans la foulée de son changement de coach au mois de mai dernier. Engagé à l’époque dans le tournoi de Rome, Denis Shapovalov surprenait son monde en annonçant la fin de sa collaboration avec Jamie Delgado. Et ce, alors que l’ancien n° 10 mondial avait lié son destin au Britannique quelques mois plus tôt seulement, en décembre 2021.

Une nouvelle aventure débutait alors pour le Canadien qui s’offrait les services de Peter Polansky, un compatriote âgé de seulement 34 ans. Les deux hommes se connaissent très bien, puisqu’ils ont vécu dans la même ville et ont évolué ensemble en équipe nationale. Toujours actif, Peter Polansky se fait malgré tout discret sur le circuit ITF et Challenger depuis février.

Pour argumenter ce changement, alors que les résultats n’étaient pas mauvais, Denis Shapovalov expliquait que tout se passait bien avec Jamie Delgado mais "qu’il manquait un petit quelque chose".

Pour l’heure, l’expérience n’est donc pas concluante. Mais le temps lui donnera peut-être raison, à l’instar d’un David Goffin avec Germain Gigounon, qui avait mis plusieurs mois à revenir au haut niveau et dont la collaboration a été maintes fois critiquée. Le Canadien, comme le Belge, semble vouloir maintenir sa confiance dans son staff. Comme il l’a expliqué dans des propos relayés sur le site de l’ATP : "C’est ça, le tennis. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Il y a très peu de joueurs qui peuvent être super constants ; c’est juste la nature du jeu. Il faut juste être patient, s’y habituer, rester positif, continuer à travailler et à croire en soi."

Il se dit prêt à affronter cette période délicate. "Vous voulez que les victoires arrivent, mais si ce n’est pas le cas, vous devez simplement croire que le travail portera ses fruits", a poursuivi celui qui s’est préparé durant deux semaines aux Bahamas pour la tournée américaine sur dur. "Le fait d’avoir une bonne équipe autour de vous vous permet d’avoir une vue d’ensemble et de rester motivé pour continuer à travailler. Souvent, les gens paniquent lorsque certaines choses ne vont pas dans leur sens. Vous essayez de penser à l’avenir et de ne pas vous attarder sur le passé. Vous voulez penser à la façon dont vous allez jouer le jeu à l’avenir, à ce que nous devons améliorer et continuer à travailler sur le plan que nous avons."

Preuve de son instabilité, sportive et mentale, Denis Shapovalov a semble-t-il déjà changé trois fois de modèle de raquette cette année. En pleine rencontre face à l’Américain Wolf, le joueur s’est d’ailleurs ouvertement plaint de la dernière en date, ayant des mots peu tendres à son égard.

En fonction des résultats de ses plus proches concurrents, le natif de Tel Aviv (Israël) devrait perdre encore l’une ou l’autre place au ranking ce lundi. Il va falloir arrêter l’hémorragie au plus vite, sinon la fin de saison ressemblera à un long chemin de croix.