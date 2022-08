Tournoi ATP de Washington: David Goffin manque sa rentrée face à Jack Sock

David Goffin a pourtant mené 3-5 et bénéficié d'une balle de set à 4-5 dans la première manche avant de sauver trois balles de set à 6-5 pour finalement céder dans le jeu décisif (7/4) où il a d'emblée fait la course derrière (4/0). Le second set a très vite mal tourné. Après avoir gagné son jeu de service (0-1), le Belge à perdu les quatre jeux suivants (4-1). Il a bien réussi à revenir à 5-4 mais n'a pu renverser la situation.

Goffin avait gagné les trois précédents duels qui l'avaient opposé au droitier de 29 ans originaire du Nebraska.

C'est donc Sock qui sera opposé en seizièmes de finale (2e tour) à l'Américain Maxime Cressy (ATP 32), 25 ans, exempté du premier tour en tant que 13e tête de série dans la capitale fédérale américaine.

David Goffin entamait à Washington sa tournée nord-américaine qui doit le mener au quatrième tournoi du Grand Chelem, l'US Open, qui se jouera à Flushing Meadows du 29 août au 11 septembre.