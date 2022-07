Classé tête de série N.3, le duo limbourgois ont été battus de justesse par le Français Fabrice Martin (ATP 48) et le Croate Franko Skugor (ATP 188), 4-6, 7-5 et 14/12. Les Belges ont pourtant obtenu cinq balles de match dans le super tiebreak et notamment trois consécutifs à 6/9. La rencontre a duré 1h35.