Roger Federer absent du classement ATP pour la première fois depuis 1997

Le classement ATP est établi sur base des résultats des 52 semaines précédentes. Or, le Suisse n’est plus apparu en compétition depuis son quart de finale à Wimbledon l’an dernier. Ayant perdu ses derniers points ATP, il ne figure plus au nouveau classement ATP publié lundi, alors qu’il pointait au 97e rang lors du précédent classement le 27 juin dernier.