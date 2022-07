Elise Mertens se sépare de son coach Simon Goffin pour divergences de vue

« Je suis très reconnaissante de son soutien et de ses conseils, mais nos divergences de vue pour devenir une meilleure joueuse se sont avérés trop grandes. Je souhaite à Simon le meilleur et je suis sûr qu’il trouvera un nouveau challenge très vite. Je veux me concentrer à présent sur ma demi-finale avec Zhang Shuai et vous tiendrai au courant de la suite de mon programme aux Etats-Unis », a écrit Elise Mertens qui avait entamé sa collaboration avec le frère de David au début de l’année.