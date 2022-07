Elise Mertens et Shuai Zhang affronteront pour une place dans le dernier carré soit les Chinoises Yifan Xu (WTA 28) et Zhaoxuan Yang (WTA 33), têtes de série N.9, soit le duo tête de série N.7 formé par la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 29) et la Slovène Andreja Klepac (WTA 18).

Elise Mertens avait remporté le titre en double l’année dernière en compagnie de la Taïwanaise Hsieh Su-wei. Elle avait auparavant remporté deux autres titres du Grand Chelem en double, l’US Open 2019 et l’Open d’Australie 2021, avec la Bélarusse Aryna Sabalenka. Cette année, la N.1 belge avait atteint les demi-finales de l’Open d’Australie et les 8e de finale de Roland-Garros avec la Russe Veronika Kudermetova. Celle-ci est absente à Londres, les joueurs russes étant privés du majeur britannique en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Elise Mertens, 31e mondiale en simple, a été éliminée dimanche en 8e de finale du simple dames par la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2).