Wimbledon: Kirsten Flipkens battue en huitièmes de finale du double dames

Flipkens et Sorribes Tormo ont été battues en deux manches 7-6 (7/2) et 6-4 par la tête de série N.2 de l’épreuve. La rencontre a duré 1h45. Les Tchèques avaient été lauréates ensemble du tournoi en 2018 et plus récemment de l’Open d’Australie en début d’année.