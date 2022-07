Wimbledon: David Goffin va-t-il pouvoir passer en quart de finale? (Direct à 13h15)

Après deux saisons difficiles marquées par des déconvenues sportives et mentales, le Liégeois peut se montrer satisfait. Et une tendance se confirme: oui, il retrouve bel et bien son meilleur niveau.Ce dimanche, le 58e mondial sera opposé à Francis Tiafoe que le Belge avait éliminé à Roland-Garros. De bon augure? Réponse à 13h15!

Côté Belges, Elise Mertens jouera également son huitième de finale après son excellente prestation face à Angelique Kerber (WTA 19). Elle avait sorti la lauréate du tournoi 2018 en deux petits sets. A 17h15, elle affrontera Ons Jabeur, numéro deux mondiale. Un duel qui s’annonce corsé pour la numéro belge.

Durant la journée, Alcaraz et Djokovic affronteront respectivement Sinner et Van Rijthoven.