Wimbledon: la surprise française Tan poursuit son chemin en 8es de finale

Pour son premier Majeur sur gazon, la Française de 24 ans ans tentera lundi contre l'Américaine Coco Gauff (12e) ou sa compatriote Amanda Anisimova (25e) de se hisser en quarts.

Après un match très éprouvant physiquement et mentalement pour battre sur le Centre Court au premier tour Serena Williams, qui a remporté à Wimbledon 7 de ses 23 titres du Grand Chelem, Tan avait dominé plus facilement l'Espagnole Sara Sorribes au deuxième (6-3, 6-4) et encore plus facilement Boulter qui s'est inclinée sur une double faute.

"J'étais un peu fatiguée ce matin et quand je suis fatiguée, je suis un peu plus relâchée", a expliqué Tan.

"Et je me disais que pour elle aussi ça devait être dur parce que quand tu joues à la maison, ça n'est jamais facile et pour elle aussi c'était un premier troisième tour en Grand Chelem", a-t-elle ajouté.

Tan, qui n'avait encore jamais passé trois tours dans un tournoi du circuit principal et n'avait jamais dépassé le 2e tour en Grand Chelem (Australie 2022 et Roland-Garros 2021), est la deuxième Française à rejoindre les 8es sur le gazon londonien, après Caroline Garcia la veille.

Alizé Cornet tentera sa chance samedi contre la N.1 mondiale et favorite du tournoi Iga Swiatek.

Chez les messieurs, Richard Gasquet, qui affronte le Néerlandais Botic van de Zandschulp (25e), peut lui aussi atteindre les huitièmes de finale.