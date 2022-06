Wimbledon: Van Uytvanck doit renoncer au double et n’affrontera pas le duo belge Zanevska/Zimmermann

Van Uytvanck s’était associée à la Néerlandaise Rosalie van der Hoek sur le gazon londonien et devait affronter Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann au premier tour dans un duel aux accents belges, mais Van Uytvanck et Van der Hoek se sont désistées. Alison Van Uytvanck serait tombée malade.