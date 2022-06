Wimbledon: finaliste sortant, Matteo Berrettini forfait en raison d’un test positif au Covid-19

"J’ai souffert de symptômes grippaux et me suis placé en isolation ces derniers jours. Même si les symptômes n’étaient pas sévères, j’ai estimé qu’il était important d’effectuer un nouveau test ce mardi matin afin de protéger la santé des autres engagés et de toutes les autres personnes qui participent au tournoi. Je n’ai pas de mots pour décrire ma déception. Le rêve est fini pour cette année mais je reviendrai plus fort", a ponctué celui qui a fait le doublé Stuttgart - Queen’s sur gazon avant ‘The Championships’.

Berrettini, tête de série N.8 du rendez-vous londonien, devait défier mardi au premier tour, en première rotation sur le Court N.1, le Chilien Cristian Garin (ATP 43). Il a été remplacé dans le tableau par le Suédois Elias Ymer (ATP 137), repêché après avoir perdu au 3e tour des qualifications.

Lundi, le Croate Marin Cilic (ATP 17) a aussi dû déclarer forfait, précisant qu’il n’était pas encore remis d’une infection au coronavirus. En 2017, le Croate avait atteint la finale à Wimbledon, battu par Roger Federer. Début juin, il avait été éliminé en demi-finales à Roland-Garros.