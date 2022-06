Djokovic peut remporter son septième Wimbledon : «Faire aussi bien que Sampras»,

"Comme pour le moment je ne suis pas autorisé à entrer aux États-Unis, je suis encore plus motivé de briller à Wimbledon. J’espère que je pourrai réaliser un très bon tournoi, comme lors des trois dernières éditions. Ensuite, je n’aurai qu’à attendre et voir. J’aimerais aller aux États-Unis. Mais à ce jour, ce n’est pas possible. Il n’y a plus grand-chose que je puisse faire. C’est au gouvernement américain de décider s’il autorise ou non les personnes non-vaccinées à entrer dans le pays."

Dans un coin de sa tête, le Serbe tentera de faire aussi bien que Björn Borg, Pete Sampras et Roger Federer qui ont décroché quatre titres consécutifs à Londres, le Suédois et le Suisse poussant même leur domination sur l’herbe à cinq sacres de suite entre 1976 et 1980 pour le premier, entre 2003 et 2007 pour le second.

"Je suis en mesure de me battre pour un autre trophée. J’ai envie d’écrire une nouvelle belle page de mon histoire. Quand j’étais un petit garçon, j’avais deux rêves: enlever Wimbledon et devenir numéro un mondial. Pete Sampras, remportant son premier Wimbledon, a été le premier match de tennis que j’ai vu à la télévision. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de liens avec ce tournoi. Pete l’a remporté sept fois, si je ne me trompe pas. J’espère pouvoir faire la même chose cette année (NDLR: Djokovic compte six titres)."

Pas de préparation

Comme c’est devenu une habitude depuis 2018, le Serbe n’a disputé aucun tournoi officiel sur herbe en simple avant Wimbledon. Sa seule sortie étant un match exhibition contre le Canadien Félix Auger-Aliassime remporté 6-2, 6-1.

"Ce n’est pas un problème de ne pas disputer un tournoi préparatoire. L’année dernière, il n’y avait que deux semaines entre la finale de Roland-Garros et le premier tour de Wimbledon. Dans ces circonstances particulières, il est difficile de passer dès le lendemain de la surface la plus lente à la surface la plus rapide et de jouer davantage car les Grands Chelems vous demandent beaucoup physiquement, émotionnellement et mentalement. Chaque jour où vous vous reposez un peu et que vous vous réinitialisez, cela aide. Chaque joueur est différent. Certains adorent beaucoup jouer car c’est la meilleure manière pour eux de se préparer. D’autres ont besoin d’un bon équilibre entre les compétitions et le repos. J’appartiens au deuxième groupe."

L’expérience du Serbe de 35 ans représente aussi une arme précieuse.

"Je n’ai pas eu trop de problèmes pour m’adapter rapidement à la surface. Au fil des ans, j’ai appris à jouer plus efficacement sur le gazon. Au début de ma carrière, j’avais encore du mal avec les déplacements, les glissades, les rebonds, etc. Je pense qu’appréhender les déplacements, c’est vraiment la plus grande adaptation à négocier quand on arrive de la terre battue. Sur l’ocre, un joueur comme moi glisse beaucoup. Sur l’herbe ce n’est pas toujours possible. Il est possible de glisser, mais vous ne pouvez pas le faire aussi souvent mais surtout aussi librement. Il faut se montrer plus prudent. La position du corps est aussi différente. Vous devez être plus bas sur vos appuis car à tout moment on peut déraper sur les courts en herbe. On évolue sur une surface très rapide avec des rebonds bas. Contrairement à l’argile où les balles rebondissent très haut. Toutes ces choses doivent être prises en compte lors de la préparation. Il est difficile de dire quelle est la bonne formule de préparation. Je sais ce qui fonctionne pour moi actuellement, mais bien sûr, tout le monde est différent."

Et puis, surtout, tout le monde ne possède pas le talent de Novak Djokovic et sa maîtrise du jeu sur le gazon.