Classement ATP: David Goffin reste 58e, Kimmer Coppejans fait un bond de 55 places

Entre Goffin et Coppejans se trouvent Zizou Bergs (ATP 146) et Michael Geerts (ATP 250), qui a gagné 12 places après avoir atteint les quarts de finale à Oeiras également.

Derrière le désormais jeune retraité Ruben Bemelmans, qui pointe encore au 338e rang, figurent Joris De Loore (ATP 417/+13), Christopher Heyman (ATP 437/+3) et Gauthier Onclin (ATO 469/+40), les trois derniers belges dans le top-500.

Le Russe Daniil Medvedev, qui ne jouera pas Wimbledon, trône toujours sur la première place, devant l’Allemand Alexander Zverev, également absent sur le gazon londonien après sa blessure à la cheville encourue à Roland-Garros, et Novak Djokovic. Rafael Nadal est 4e alors que Stefanos Tsitsipas, sacré à Majorque, a ravi la 5e place à Casper Ruud.

Les deux principaux mouvements dans le top 100 sont à mettre à l’actif de l’Américain Maxime Cressy, désormais 45e (+15) après avoir atteint la finale à Eastbourne, et à Jack Draper. Le Britannique, demi-finaliste à Eastbourne et adversaire de Zizou Bergs au premier tour à Wimbledon, a gagné 14 places et est désormais 94e.