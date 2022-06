Premier Wimbledon pour Zizou Bergs: «C’est un rêve qui se réalise»

"C’est un rêve qui se réalise", a-t-il confié à Belga depuis Londres. "Quand on est gamin, ce sont évidemment les levées du Grand Chelem qui fascinent. En outre, il y a eu la manière, avec cette victoire à Ilkley. Quand j’ai passé le premier tour, je savais qu’il y avait une bonne chance que le vainqueur du tournoi reçoive une invitation pour Wimbledon. J’y ai pensé toute la semaine. En demi-finale, j’étais même tendu au moment de conclure. Je ne m’imaginais pas remporter ce tournoi, car cela faisait cinq ans que je n’avais plus joué sur gazon, mais c’est cool de me retrouver au All England Club. Ce sera une belle occasion de me jauger", a-t-il souri.