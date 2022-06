Wimbledon: des affrontements entre Belges au premier tour du double

Sander Gillé , partenaire habituel de Joran Vliegen mais blessé aux abdominaux, a été contraint de déclarer forfait.

Côté féminin, trois des quatre joueuses d’un premier tour seront Belges. Maryna Zavenska (WTA 163 en double), 28 ans, et Kimberley Zimmermann (WTA 54 en double), 26 ans, associées, affronteront en effet Alison Van Uytvanck (WTA 70 en double), 28 ans, qui fait la paire de son côté avec la Néerlandaise Rosalie Van Der Hoek (WTA 140 en double), 27 ans.

Mertens face à Minnen

Elise Mertens , numéro 1 mondiale, 26 ans, fait la paire avec la Chinoise Shuai Zhang (WTA 4), 33 ans, pour former la tête de série N.1, et jouera en entrée contre Greet Minnen (WTA 51), 24 ans, qui est associée de son côté à la Hongroise Anna Bondar (WTA 72), 25 ans.

Kirsten Flipkens (WTA 62), 36 ans, et l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 48), 25 ans, poursuivent leur collaboration et ont hérité d’entrée de la 14e paire tête de série du tournoi formée par les Roumaines Monica Niculescu (WTA 39), 34 ans, et Elena-Gabriela Ruse (WTA 59), 24 ans.

Qualifiée pour le simple, Yanina Wickmayer (WTA 687), 32 ans, disputera aussi le double, avec la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 755), 27 ans. Le duo aura fort à faire au premier tour, opposé à la 3e paire tête de série composée de la Canadienne Gabriella Dabrowski (WTA 6), 30 ans, et la Mexicaine Giuliana Olmos (WT 15), 29 ans.