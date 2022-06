Yanina Wickmayer se qualifie pour son 13e Wimbledon en sortant des qualifications

Elle n'avait plus disputé ce tournoi depuis 2019 où elle avait atteint le 2e tour. Sa dernière participation dans un Grand Chelem remonte à l'US Open en 2020. L'Anversoise de 32 ans, 603e au classement WTA et qui bénéfice d'un classement protégé pour disputer ces qualifications, s'est imposée au troisième et dernier tour des qualifications en deux sets (6-1, 6-4) et 1h21 de jeu aux dépens de la Sud-Coréenne de 27 ans Su Jeong Jang (WTA 158), 23e tête de série de ce tournoi préliminaire.