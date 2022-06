«Wimbledon a changé ses règles pour moi»

Mansour Bahrami est considéré comme un amuseur public depuis plusieurs décennies. Arrivé trop tard sur le circuit pour y réaliser une grande carrière, il a quand même atteint une finale de double à Roland-Garros et intégré quatre fois le tableau principal en simple.

L’Irano-Français a trouvé une voie différente pour vivre de sa passion. Organisateur du Tournoi des Légendes à la Porte d’Auteuil lors du Grand Chelem parisien et roi des exhibitions à travers le monde, l’homme à la moustache, de visite en Belgique, s’est posé quelques minutes pour évoquer son parcours mais surtout son amour du tennis.

M. Bahrami, votre tennis-spectacle, il vous vient d’où?

Mon papa travaillait comme jardinier dans le plus grand complexe sportif d’Iran à Téhéran. Nous vivions dans une chambre de trois mètres sur quatre dans le sous-sol avec mes deux frères, ma sœur et mes parents. L’endroit était très sécurisé donc dès mon plus jeune âge, je me baladais dans le complexe tout seul.

Je voyais les terrains de foot, de volley, les trois piscines. Je pouvais aller partout sauf sur le court de tennis. Je n’avais pas le droit d’y aller car l’endroit était réservé à l’élite, aux gens aisés. En 1960, il y avait très peu de courts de tennis dans le pays. Je ne comprenais pas pourquoi on m’éjectait. Donc je suis venu, revenu et encore revenu.

Et les responsables ont finalement craqué?

Ils ont compris qu’ils ne pouvaient pas se débarrasser de moi. Donc ils ont accepté que je vienne sur les courts pour endosser le rôle de ramasseur de balles. Avant et après l’école, je venais sur les terrains et je ramassais les balles pour dix centimes de l’heure. Seul le tennis m’intéressait; je ne pouvais et je ne me voyais pas faire autre chose.

La passion d’amuser les gens a-t-elle toujours été présente?

Je n’ai jamais eu d’entraîneur. J’ai appris le tennis tout seul. Je n’ai jamais reçu une demi-heure de leçon de tennis. De cinq à treize ans, je jouais avec un balai, une pelle ou un bout de bois. Je tapais des balles sur le mur des vestiaires des footballeurs. Je m’amusais à prendre la balle entre les jambes, dos au mur. Parfois, avec d’autres gamins, on traçait un terrain à la craie et on se confectionnait un filet.

Notre but était de prendre du plaisir et d’essayer des coups spectaculaires.

C’était un jeu. Je n’ai jamais pratiqué ce sport pour gagner de l’argent. De toute façon, il n’y en avait pas à l’époque, même dans les Grands Chelems. Les gens me regardaient frapper sur le mur, je les étonnais, et moi je voulais tout simplement les faire rire. C’est resté tout au long de ma vie. Dans ma carrière, j’ai perdu des dizaines et des dizaines de matchs car je voulais faire plaisir aux gens et pas gagner simplement.

Comment est née la création du Tournoi des Légendes à Roland-Garros dont vous êtes le grand organisateur?

En 1997, je jouais encore partout dans le monde mais je ne pouvais plus jouer à Roland-Garros en raison de mon âge. Donc j’ai voulu organiser un Tournoi des Légendes. Pendant trois-quatre ans, j’ai insisté auprès de Patrice Clerc, le directeur parisien. Il me disait: “Mansour, cela ne marchera pas, vous êtes vieux, cela ne va pas intéresser les fans.” Comme je suis têtu, je n’ai pas lâché l’affaire et finalement j’ai reçu l’autorisation avec la condition que si cela ne fonctionnait pas, il ne voulait plus me voir. Quand il a vu le résultat, il a dû accepter le succès de cette épreuve.

Je vais vous donner un exemple. On jouait avec Guy Forget, Henri Leconte et John McEnroe sur le court 1, il y avait 6000 personnes dans les gradins et des centaines qui voulaient entrer. Sur le court central, on retrouvait moins de monde pour un match du tableau masculin. Depuis, l’épreuve est un rendez-vous incontournable de Roland-Garros et on me téléphone des quatre coins du monde pour organiser des exhibitions.

Avez-vous une anecdote avec un joueur belge?

Oui, avec Dick Norman. Il avait ou voulait arrêter sa carrière. Je lui ai dit: “tu ne peux pas réaliser ce choix, avec ta taille et ton service tu dois te concentrer sur le double”. Quelques mois plus tard, il disputait la finale de Roland-Garros. Sa femme m’a remercié du conseil.

Est-ce qu’il y a des joueurs avec qui vous aimeriez jouer mais qui n’ont pas encore accepté?

Oui, Andre Agassi et Pete Sampras. Mais ils ne veulent pas, je ne peux pas les obliger. C’est comme Justine Henin. J’ai encore essayé cette année mais elle a dit qu’elle résistait.

Un prize-money est-il prévu?

Oui, selon les performances, chaque joueur touche quelque chose. Mais je n’ai pas l’impression qu’ils viennent pour cela. L’important n’est pas là à leurs yeux.

Serez-vous à Wimbledon?

Oui, je vais participer à leur Tournoi des Légendes. Ce n’est pas moi qui l’organise celui-là. Je suis assez fier d’une particularité à Wimbledon. Vous savez que les Anglais sont très respectueux de leurs règles. À Wimbledon, il est normalement interdit de jouer à plus de 59 ans. Comme j’ai 66 ans, je ne peux pas y jouer théoriquement. Mais les organisateurs ont changé leur règlement pour moi. C’est la preuve que je fais du bon boulot.

Mansour Bahrami est-il dans la vie privée comme sur les courts?

Pas tout à fait. Je suis très drôle sur les courts et pas toujours dans la vie quotidienne. Je suis comme tout le monde. Mais quand j’arrive sur un court, je suis l’homme le plus heureux au monde. Rien ne peut m’arrêter de faire des conneries. J’adore voir les gens avec un grand sourire. J’ai 66 ans et maintenant, après certains matchs, je le sens pendant plusieurs jours. Quand il ne me sera plus possible d’être crédible pour les fans, il sera temps d’arrêter.

Vous êtes plus Nadal, Federer ou Djokovic?

Je les aime tous. Mon préféré, c’est Federer. Mais on parle ici de phénomènes qu’on ne retrouvera plus sur le circuit. Trois grands champions comme cela en même temps, cela n’arrivera plus jamais.

Ces garçons, bien plus que le talent, possèdent une rigueur et un sérieux dans l’effort, le travail, hors du commun. Je pense que Roger ne gagnera plus de Grand Chelem. Avec ses blessures au genou, ce sera compliqué de revenir au niveau nécessaire sur quinze jours pour réaliser un tel exploit. Et je ne suis pas convaincu que quelqu’un pourra rattraper Rafa dans le nombre de titres en Majeurs (22).

Devenir entraîneur pourrait-il vous intéresser?

Non. Pourtant j’ai reçu de nombreuses demandes de la part de grands joueurs. Je veux être sur les courts et pas dans les tribunes. Je ne peux pas regarder un match pendant cinq sets, je m’endors. La seule personne pour qui j’ai accepté, c’est Monica Seles. Pendant deux ans, elle m’a demandé et, finalement, j’ai craqué pour une collaboration unique lors de Roland-Garros. Elle était prévenue qu’en cas de finale, j’étais absent car je devais honorer une exhibition en Allemagne. J’ai vu sa victoire sur Steffi Graf à la télévision et elle m’a remercié pour notre travail. Honnêtement, je pense qu’elle aurait gagné sans moi aussi.