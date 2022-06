WTA Birmingham: Elise Mertens rejoint les demi-finales en double

Elise Mertens et Shuai Zhang, respectivement numéro 1 et 3 mondiales au classement du double, ont battu en quarts de finale les Roumaines Monica Niculescu et Elena Gabriela Ruse. Elles se sont imposées en deux manches 6-2 et 7-6 (7/2) et 1heure et 27 minutes de jeu.