Le Russe Medvedev rejoint van Rijthoven en finale et redevient N.1 mondial (vidéo)

Plus tôt dans la journée, Tim van Rijthoven (ATP 205), qui avait reçu une wild-card, a signé un coup d’éclat en écartant le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9), deuxième tête de série, en trois sets: 6-3, 1-6 et 7-6 (7/5) en 2 heures et 5 minutes.

Medvedev jouera dimanche la 24e finale de sa carrière. S’il compte 13 titres à son palmarès, le vainqueur du dernier US Open est toujours en quête d’un premier trophée en 2022.

Contre Goffin à Halle

Medvedev est assuré de déloger le Serbe Novak Djokovic de la 1e place mondiale, qu’il avait déjà occupée en mars dernier. C’est donc le N.1 mondial que David Goffin affrontera la semaine prochaine au tournoi de Halle. Le N.1 belge, 41e mondial, y effectue sa rentrée.

Le Liégeois s’était blessé au niveau de la hanche gauche à la fin de son match du deuxième tour à Roland-Garros remporté contre l’Américain Frances Tiafoe le 26 mai. Deux jours plus tard, un faux mouvement à la fin du premier set de son troisième tour contre le Polonais Hurkacz avait aggravé la situation et le N.1 belge avait fini la rencontre sur une jambe, s’inclinant 7-5, 6-2, 6-1.

Touché au psoas, Goffin avait dû faire l’impasse sur le tournoi de Rosmalen cette semaine.