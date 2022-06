Tennis amateur: les tableaux féminins sont-ils trop souvent sacrifiés? (vidéo)

"En tant que fédération, on a la main sur les calendriers de tournois, on essaye de gérer cela au mieux, pour que ce soit homogène pendant toute la saison, qu’il y ait suffisamment de catégories organisées pour tous les niveaux", précise Paul Patrick Brabant, le responsable règlements, compétitions et classements de l’AFT.

"Par rapport au nombre de participants par tableau, on rentre dans l’organisation du juge arbitre de chaque tournoi, qui est le seul maître à bord et peut limiter certaines catégories plus que d’autres", poursuit Paul Patrick Brabant. "On compte plus sur leur bon boulot à ce niveau-là, mais on n’a pas la main pour les obliger à organiser leur tournoi avec un minimum par exemple de seize participants (NDLR: par tableau)."

L’AFT tente de faire passer les messages pour que les clubs et les organisateurs ne limitent pas trop vite une catégorie, mais… "C’est très délicat, parce qu’on n’est pas non plus dans le tournoi à la place du juge arbitre, qui doit aussi gérer pas mal de choses, c’est un boulot difficile…"