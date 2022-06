Tennis amateur: faut-il revoir les points attribués aux filles? (vidéo)

Le hic?Dans les tableaux féminins, le manque de compétitrices est parfois (souvent?) criant. Ce qui handicape les motivées avant même que le tournoi ne commence, puisqu’elles savent que le stade atteint ne rapportera que peu de points...

À l’Association francophone de tennis (AFT), on se dit "bien conscient" du problème. Alors que faire? "On espère pouvoir, d’ici la saison prochaine, faire passer une pondération un peu moins stricte pour les dames et les jeunes filles", précise Paul Patrick Brabant, le responsable règlements, compétitions et classements de l’AFT - voir son interview vidéo en tête de l’article.